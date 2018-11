Geehrte und Gratulanten: (von links): Kathrin Thoben (Kreisbereitschaftsleiterin), Markus Willenborg (stellvertretender Bereitschaftsleiter),Kira Kuper, Marcel Stammermann (neuer Bereitschaftsleiter), Stephan Luker, Klaus Röben (Kassenwart), Klaus Stammermann, Martin Bullermann (Bundesbereitschaftsleiter) und Christian Deyen (Kreisbereitschaftsleiter). Foto: Christiane Einhaus

Markhausen (mt). Wechsel an der Spitze des DRK Markhausen: Bereitschaftsleiter Markus Willenborg hat seinen Posten aus familiären Gründen zur Verfügung gestellt. Die Mitglieder wählten seinen bisherigen Stellvertreter Marcel Stammermann zum neuen Chef, Willenborg rückt in die zweite Reihe und ist nun Stellvertreter. Kassenwart Klaus Röben bleibt weiterhin für die Finanzen verantwortlich.Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 27. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.