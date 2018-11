Strahlende Gesichter beim Sportlerball

Große Freude: Für ihre erspielten Meisterschaften wurden die Spieler der F- und D-Jugend und ihre Betreuer auf dem Sportlerball mit Pokalen und Restaurantgutscheinen geehrt. Foto Passmann

Von Hans Passmann



Thüle. Der 1. Vorsitzende des Sportvereins Thüle, Johannes Preuth, geriert ins Schwärmen, als er am Sonnabend den Blick in den voll besetzten Saal des Gasthofes Sieger in Thüle schweifen ließ. Beim Sportlerball des SV Thüle war der komplett in den Vereinsfarben rot-weiß geschmückte Saal voll besetzt. „Das war ein Top-Sportlerball. Wir hatten eine überwältigende Zahl an Besuchern", fasste Preuth den Abend zusammen.