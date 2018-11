Freier Eintritt und neues Angebot

Vorfreude: Gemeinsam mit Veranstalter Martin Vorwerk (2. von links) und C-Port-Geschäftsführer Arno Djuren (2. von rechts) haben die Bürgermeister Sven Stratmann (links), Thomas Otto (rechts) und Landrat Johann Wimberg (Mitte) neue Ideen für die Gewerbeschau am Küstenkanal auf den Weg gebracht. Foto: hsx

Friesoythe (hsx). Für die 4. Nordschau auf dem Gelände des C-Ports haben sich die Verantwortlichen einige Neuerungen einfallen lassen. Die wichtigsten: Bei erstmals freiem Eintritt wird die Gewerbeschau statt wie bisher im April am 29. und 30. Juni stattfinden.



„Die Besucherzahlen sind zuletzt etwas zurückgegangen", sagt Martin Vorwerk vom zuständigen Messeveranstalter. „Mit den Veränderungen wollen wir mehr und auch jüngeres Publikum ansprechen. Der neue Termin soll dazu ebenso beitragen wie das im Rahmen der Gewerbeschau geplante Streetfood-Festival.

