Marlen Schmidt übernimmt Hospizdienst

Nachfolge angetreten: Marlen Schmidt (Zweite von rechts) übernimmt die Aufgaben von Gerda Spieker (rechts). Begrüßt wurde sie auch von den überregionalen Malteser-Vertretern Martin Bockhorst (links) und Petra Bert sowie vom Stadtbeauftragten Gerd Dumstorff. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Die Türschilder müssen noch montiert werden. Ihr Büro hat Marlen Schmidt aber bereits bezogen. Die neue Leitende Koordinatorin des ambulanten Malteser-Hospizdienstes Friesoythe startet ihre Aufgaben in einer komplett sanierten und großzügig gestalteten Abteilung im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ).



Und sie trifft nicht nur räumlich auf optimale Arbeitsbedingungen: „Ich habe vor allem ein gutes Team und ehrenamtliche Mitarbeiter, ohne die wir nichts sind“, sagte die 50-Jährige Nachfolgerin von Gerda Spieker. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 22. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.