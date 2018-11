Drückjagd sorgt für massive Differenzen

Private Jäger kritisieren Vorgehensweise des Forstamtes

Kritisiert das Forstamt: Jäger Josef Lüken. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Augustendorf. Die letzten Vorbereitungen wurden am Montag getroffen. Am Dienstagmorgen begeben sich 91 Jäger, 65 Treiber und 40 Hunde auf die vierte revierübergreifende Drückjagd rund um die Thülsfelder Talsperre. Bei dieser Form der Jagd bringen die Treiber das Wild flächendeckend so in Bewegung, dass es an den Schützenständen vorbeizieht. Die Jäger kommen aus ganz Niedersachsen, hiesige sind jedoch kaum dabei, „weil wir diese Form und die damit verbundenen Konsequenzen strikt ablehnen“, betonte Jäger Josef Lüken aus Augustendorf. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.