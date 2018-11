Kinder bringen Fantasie auf Leinwand

Ausstellung: Michaela Rumpke und ihre 12 Kunstschülerinnen und -schüler präsentierten stolz ihre Werke. Foto: Martin Pille

Von Martin Pille



Friesoythe. Kinder haben eine blühende Fantasie. In der Kunst können sie diese ausleben. wenn man ihnen sagt wie. Die Kunstschule von Michaela Rumpke hat sich die Vermittlung der künstlerischen Grundkenntnisse zur Aufgabe gemacht. Die Ergebnisse der Imaginationskraft von 12 Kindern und Jugendlichen sind nun in einer Ausstellung in der Galerie im Schlachthof zu sehen, die jetzt eröffnet wurde. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.