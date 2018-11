Begeisternde Zeitreise durch Rock-Geschichte

Unterstrich ihren Kultcharakter in Friesoythe: Auf zwei ausverkauften Konzerten in der Alten Wassermühle nahmen „Zebu & The Gnus“ die begeisterten Zuschauer mit eine Zeitreise durch die Rock- und Pop-Geschichte und den populärsten Songs. Foto: Passmann

Von Hans Passmann



Friesoythe. Es war wohl eines ihrer besten Konzerte, die die Rockformation „Zebu & The Gnus“ aus Friesoythe am Wochenende im Kulturzentrum Alte Wassermühle in der Eisenstadt gab. Die Band präsentierte an zwei Abenden vor jeweils ausverkauftem Haus eine Zeitreise durch die Geschichte der Rock- und Popmusik unter dem Motto „Double Trouble“. Mit Hits aus den vergangenen Jahrzehnten heizten die Musiker ihren Fans mächtig ein. Den ausführlichen Konzertbericht lesen Sie in der Ausgabe 19. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.