Goldener Herbst begleitet Gymnasiasten

Abseits der Hauptstraßen: die Schüler auf dem Bahndamm entlang der Alten Bundesstraße 72. Foto: Wimberg

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Die einen sangen, andere hatten Musik in der Tasche, wieder andere planten das Wochenende oder spazierten einfach still nebeneinander her. Malerisch das Bild am Bahndamm: Die Sonne brachte die bunten Blätter zum Leuchten, ganz so viel Wärme spendete sie aber nicht, so dass die dicken Jacken, in die sich die rund 1000 Schüler des Friesoyther Albertus-Magnus-Gymnasiums gehüllt haben, trotz der permanenten Bewegung eine richtige Entscheidung war.



Die Jugendlichen machten sich bei ihrem Sternmarsch für das Oldenburger Projekt „TrostReich" auf den Weg (MT berichtete) und sammelten damit Geld für die gute Sache.

