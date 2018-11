Polizisten hatten den richtigen Riecher

Symbolfoto: dpa

Friesoythe/Cloppenburg (ma). Dass Polizeibeamte Drogen auch erschnuppern können, damit hat ein 35 Jahre alter Mann aus Friesoythe nicht gerechnet. Andernfalls hätte er sich sicher anders verhalten. Nun aber ist der Mann am Freitag vom Amtsgericht in Cloppenburg wegen Drogensitzes in größeren Mengen zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Aus Sicht des Angeklagten war der Drogenfund bei ihm zuhause nur Pech gewesen.



Wegen einer Verkehrsangelegenheit sollte der Friesoyther seinen Führerschein abgeben. Das tat er aber nicht. Deshalb wurden zwei Beamte in seiner Wohnung vorstellig. Und die rochen sofort den Geruch von Drogen. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe 17. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

