Geflüchtete erkunden ihren Traumberuf

Auf dem Weg zum Traumberuf: Gemeinsam mit Sozialarbeiterin Stefanie Schuchart (links), Abteilungsleiter Josef Hille (hinten rechts) und Klassenlehrerin Bärbel Strey (4. von rechts) haben BBS-Schüler aus sieben Ländern die deutsche Arbeitswelt erkundet. Foto: hsx

Von Heiner Stix



Friesoythe. Sie kommen aus sieben Nationen, sprechen fünf verschiedene Sprachen und haben ein gemeinsames Ziel: eine Ausbildung. Die Grundlage dazu legen zwölf junge Geflüchtete in ihrem Berufsvorbereitungsjahr Sprachförderung an den BBS Friesoythe. Das dazugehörende Filmprojekt „Mein Traumberuf – Die Arbeitswelt in Deutschland“ soll ihnen die Berufsorientierung erleichtern.



In dem Projekt erhalten die Schüler einen besonderen Einblick in die deutsche Arbeitswelt. Sie lernen die unterschiedlichen Schulabschlüsse und die Struktur der Arbeitswelt in Deutschland kennen.