Das Gefallenendenkmal als Exkursionsziel

Noch Baustelle: Hier findet am Sonntag die Kranzniederlegung zum Volkstrauertag statt. Eine am AMG entstandene Facharbeit liefert Ideen, wie das Denkmal didaktisch genutzt werden könnte. Foto: hsx

Von Heiner Stix



Friesoythe. Mit dem Volkstrauertag am kommenden Sonntag, 18. November, rückt die Neugestaltung des Bahnhofplatzes und des dort stehenden Ehrenmals in den Fokus. Dort findet um 11.15 Uhr die Kranzniederlegung zum Gedenken an die Gefallenen der Weltkriege und an die Opfer von Terror und Gewalt statt – auch wenn der Platz und die Gedenkstätte noch nicht fertig gestellt sind.



Bis das Ehrenmal endgültig seine neue Gestalt bekommt, wird auch noch etwas Zeit ins Land gehen. „Wir bereiten derzeit die Ausschreibung für die Umsetzung des beschlossenen Entwurfs vor", sagt Bürgermeister Sven Stratmann.