Erfolgreiche Medaillensammler

Medaillenjäger: die Teakwondo-Kämpfer Maik (links) und Jonas Krieger mit ihrer jüngsten Ausbeute. Foto: Stix

Friesoythe (hsx). Medaillensammeln wird für die Taekwondo-Kämpfer Maik und Jonas Krieger von der HSG Friesoythe so langsam zur Gewohnheit. Bei den Deutschen Meisterschaften gab es für die beiden Brüder nach den Erfolgen im vergangenen Jahr erneut Edelmetall.



Der 16-jährige Jonas, der im April noch Dritter bei den Europameisterschaften geworden war, wurde bei der Deutschen Meisterschaft nun Zweiter in der Klasse über 75 Kilo. Sein zwei Jahre jüngerer Bruder Maik holte sich in der Klasse bis 75 Kilo ebenfalls Silber. In der Disziplin Tul, bei der im Rahmen eines imaginären Kampfes vorgeschriebene Bewegungsabläufe demonstriert werden, errang Jonas zudem die Bronzemedaille. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 15. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

