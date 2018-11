Foto: Stix

Friesoythe (hsx). Bei einem Auffahrunfall auf der Edammer Straße in Friesoythe sind am Dienstagmittag zwei Frauen leicht verletzt worden. Eine 41-jährige Edewechterin wollte mit ihrem Skoda aus Edewecht kommend nach links in den Starenweg abbiegen. Die hinter ihr fahrende 50 Jahre alte Friesoytherin nahm den Bremsvorgang zu spät wahr und fuhr mit ihrem Polo in das Heck des Skoda. Beide Frauen wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf über 15000 Euro.