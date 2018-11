Realität oft „verrückter“ als James Bond

Großes Interesse: Dr. Claudia Bennett, Henning Jansen (Mitte) und Peter Stelter (AMG) konnten ein volles Haus begrüßen. Foto: Kessens

Von Martin Kessens



Friesoythe. „Die Kontrolle der Geheimdienste ist wichtig, aber gestaltet sich schwierig, weil diese nicht immer transparent sind, sie ist aber erforderlich und Kontrolle und Geheimdienste müssen im Sinn der Demokratie arbeiten.“ Das war die Kernbotschaft von Dr. Claudia Bennett auf dem Akademieabend des Albertus-Magnus-Gymnasiums in Kooperation mit dem Kulturkreis Bösel-Friesoythe-Saterland in der Alten Wassermühle.



Nachrichten und Geheimdienste umwehe oft ein Hauch von Unnahbarkeit und Mysterium, begann die Expertin, der Normalbürger verbinde dies vielleicht mit James-Bond-Filmen, die allerdings weit entfernt von der Realität seien. Die Realität der Geheimdiensttätigkeiten sei manchmal tatsächlich noch verrückter als die Fiktion.