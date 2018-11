„Es ist ein schweres Geschäft“

Die besten Absolventen: Doris Wieghaus (links) und Hubertus Berges (rechts) zeichneten Florian Stelloh, Christian Kreutzmann, Henrik Beelmann, Jana Frilling, Carmen Lüske, Laura Hermann und Hannah Preuth (von links) aus. Foto: Hans Passmann

Von Hans Passmann



Thüle. „Was wären wir in Landkreis Cloppenburg ohne unsere Landwirte", würdige Landrat Johann Wimberg auf der Freisprechungsfeier im Gasthof Sieger in Thüle den Berufsstand mit Respekt und Stolz. Landwirte und Landkreis seien Partner auf Augenhöhe, die miteinander reden und Probleme zusammen angehen. Fast drei Viertel aller Arbeitsplätzen hingen von der Landwirtschaft oder Ernährungswirtschaft und den nachgelagerten Betrieben ab.