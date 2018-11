Nach Gelage Messer in Bauch gerammt

Symbolbild: Bänsch

Von Franz-Josef Höffmann



Friesoythe/Oldenburg. Wegen versuchten Totschlags muss sich seit Freitag ein 43 Jahre alter Mann aus Friesoythe vor der Schwurgerichtskammer des Oldenburger Landgerichtes verantworten. Der Angeklagte soll während eines Trinkgelages in seiner Wohnung einem 42-Jährigen ein Fleischermesser 20 Zentimeter tief in den Unterbauch gerammt haben. Dabei war der Darm durchtrennt worden. Nur eine sofortige Notoperation hatte das Leben des Opfers retten können. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 10. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

