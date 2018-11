Ersthelfer rettet Mann aus brennendem Auto

Foto: 261news / Andre van Elten

Friesoythe (her). Ein Ersthelfer hat einen 32-Jährigen am Donnerstagabend aus einem brennenden Auto gerettet. Wie die Polizei mitteilt, war der Saterländer gegen 22.35 Uhr auf der Neuscharreler Allee in Friesoythe in Richtung Lorup unterwegs. Hierbei übersah er einen Lkw mit Anhänger, der auf dem rechten Fahrstreifen gehalten hatte, um nach einer Hausnummer Ausschau zu halten.



Der 32-Jährige fuhr auf den Anhänger auf, wodurch der Pkw über die Fahrbahn geschleudert wurde und in Brand geriet. Der Mann wurde schließlich von dem 34-jährigen Lkw-Fahrer aus Twistringen geborgen. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.



Der Lkw-Fahrer wurde nach der Bergung mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

