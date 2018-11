„Bei Ausführung liegt der Teufel im Detail“

Pflegestärkungsgesetz stößt auf Skepsis

Standen Rede und Antwort: Bernd Hackstedt (von links), Bernd Wessels, Hermann Schröer, Eberhard Ficker und Lutz Birkemeyer auf dem Diskussionsabend in Thüle zum Thema Pflegepersonal-Stärkungsgesetz. Foto: Passmann

Von Hans Passmann



Thüle. Der Entwurf des Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes (PpSG) hat das Bundeskabinett passiert. Dazu gehört auch das „Sofortprogramm Pflege". Damit können ab dem kommenden Jahr in stationären Pflegeeinrichtungen Pflegekräfte neu eingestellt werden. Außerdem soll eine größere Wertschätzung für die oft schwere und schwierige Arbeit erreicht werden. Doch das Gesetz stieß am vergangenen Mittwochabend auf der Veranstaltungsreihe des CDU-Kreisverbandes Cloppenburg im Gasthof Sieger Thüle auf gemischte Gefühle.