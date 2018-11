Mehr als 3,3 Millionen Euro für die Schulen

Fachausschuss berät Haushaltsplan für den Schulbereich

Sanierungsfall: Der Chemieraum an der Heinrich-von-Oytha-Oberschule Altenoythe wird für 95000 Euro renoviert.Foto: hsx

Von heiner STix



Friesoythe. Die Stadt Friesoythe plant für das kommende Jahr Ausgaben in Höhe von 3,36 Millionen Euro für den Schulbereich. Gut die Hälfte davon muss aus eigenen Mitteln finanziert werden, der Rest ist durch Fördergelder und Zuweisungen gedeckt. Den entsprechenden Haushaltsplan hat der Schulausschuss in seiner Sitzung am Montagabend beraten. Das letzte Wort hat der Stadtrat, der sich in seiner Haushaltssitzung am 12. Dezember mit dem Gesamtplan befasst. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 9. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

