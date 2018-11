Ein nüchterner Blick auf den Dauerbrenner

Alleinstellungsmerkmal: Von den verwendeten Zusatzbezeichnungen sei „Eisenstadt“ noch die brauchbarste, urteilt Anne Kessing in ihrer Facharbeit zum Thema „Stadtmarketing, Imagepflege und lokale Identität(sstiftung)“. Foto: MT-Archiv/M. Passmann

Von Heiner Stix



Friesoythe. Über die von der Stadt vorbereitete Tagesordnung hinaus kam bei der Einwohnerversammlung am Montagabend auch einmal mehr das Thema Eisenstadt zur Sprache. „Wir sollten ein Alleinstellungsmerkmal, das funktioniert, nicht leichtfertig gegen etwas Neues austauschen von dem man eben nicht weiß, ob es funktioniert“, hieß es dazu aus dem Publikum. Es sei zu viel investiert worden, um das Thema jetzt ad acta zu legen.



Einen wohltuend nüchternen Blick wirft die AMG-Abiturientin Anne Kessing auf das Thema. Sie hat sich in ihrer – vom Heimatbund Oldenburger Münsterland ausgezeichneten – Facharbeit „Hansestadt, Stadt mit Herz oder Eisenstadt" mit den verschiedenen Mottos der Stadt auseinandergesetzt.