„Du hast der Gemeinschaft ein Profil gegeben“

Friesoyther St.-Marien-Senioren verabschieden Präses Otger Eismann nach 28 Jahren Leitungsfunktion

Ziehen sich aus Leitungsteam zurück: Diakon em. Otger Eismann (Zweiter und von links) und Ehefrau Maria verabschiedeten sich aus der Führung der Seniorengemeinschaft. Danke sagten auch Prälat Alfons Bokern, Diakon Heinz Wübben als Nachfolger, Pastor Michael Borth und Pfarrer em. Herbert Graf von Merveldt (von links). Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Eine Ära geht zu Ende. Am 14. Oktober 1990 ist Diakon em. Otger Eismann ins Leitungsteam der Friesoyther Seniorengemeinschaft eingestiegen, nach 28 Jahren wurde der 85-Jährige gestern vor vollem Haus verabschiedet. „Du hast diese Gemeinschaft weiterentwickelt und ihr ein eigenes Profil gegeben“, lobte Pastor Michael Borth in seiner Laudatio im Franziskushaus. Zuvor hatte er mit Eismann und dessen Nachfolger, Diakon Heinz Wübben, den Gottesdienst in der St.-Marien-Kirche zelebriert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.