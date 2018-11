Im „TrostReich“ eigenen Trauerweg finden

Friesoyther Albertus-Magnus-Gymnasium marschiert bei Sternmarsch für ehrenamtliche Oldenburger Initiative

Infoveranstaltung: AMG Schülersprecher Johanna Lamping (links) und Lukas Berssen (rechts) begrüßten die „TrostReich“-Vertreter Carolin de Witt, Ursel Diekhaus und Roswitha Althoff (von links) im vollbesetzten Forum am Hansaplatz. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Sie machen sich beide auf den Weg: Damit trauernde Kinder im „TrostReich“ Mut und Zuversicht erfahren, geht das Friesoyther Albertus-Magnus-Gymnasium auf die Straße. Rund 1000 Jugendliche sind beim Sternmarsch aufgefordert, möglichst viele Kilometer zurückzulegen, um Geld für die gute Sache zu sammeln. Wie Schülersprecher Johanna Lamping und Lukas Berssen am Dienstag während der offiziellen Informationsveranstaltung für alle Jahrgänge mitteilten, soll der Erlös der kommenden Aktion für die Oldenburger Trauerbegleitung fließen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. November – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.