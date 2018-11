Diskussionen im Straßburger Plenarsaal

Europäer: Die 17 Schüler der BBS Friesoythe mit Betreuungslehrer Ralf Stammermann (rechts) vor dem EU-Parlament. Foto: Stammermann

Von Heiner Stix



Friesoythe. Europa ist für Viele entweder Sündenbock, bürokratisches Monster oder eine undurchschaubare „black box“. Wie beispielsweise die Mitglieder des Europäischen Parlaments arbeiten, vermag sich kaum jemand vorzustellen. 17 Schüler der BBS Friesoythe können darüber jetzt Auskunft geben. Sie durften vergangenen Donnerstag wie Europaabgeordnete in Straßburg agieren – Ausschuss- und Plenarsitzung inklusive.



„Wir haben gemerkt, wie sich Europapolitiker für Europa einsetzen", sagt Keno Geesen, der sich seit 2016 und damit von Anfang an in der Europa-AG der BBS engagiert.