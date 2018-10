Garreler randaliert im Rettungswagen

Symbolfoto: dpa

Friesoythe (mab). Ein Team des Rettungsdienstes musste während eines Einsatzes die Polizei um Hilfe bitten. Grund: Ein Patient wehrte sich völlig unerwartet gegen die Behandlung. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Rettungsdienst am Samstag gegen 22 Uhr zur Altenoyther Straße in Friesoythe gerufen. Ein 34-Jähriger aus Garrel hatte sich an der Hand verletzt. Während der Behandlung im Rettungswagen eskalierte aber plötzlich die Situation. Der Garreler werte sich, randalierte im Fahrzeug und schlug einen der Mitarbeiter des Rettungsdienstes. Der Sanitäter wurde dabei zum Glück nicht schwerwiegend verletzt. Erst Polizisten konnten den 34-Jährigen unter Kontrolle bringen. Seine Behandlung wurde in einem Krankenhaus fortgesetzt.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

29.10.2018 | AMG unterzieht sich einer „Schönheits-OP“