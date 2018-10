„Altes bewahren und Zukunft gestalten“

Begeisterten die Gäste: „Die Wildecker Herzbuben“ alias Heiner Norrenbrock und Josef Schumacher sowie Wolfgang Petry alias Richard Hardenberg sorgten für Stimmung auf dem auf dem Heimatabend. Foto: M Passmann

Von Hans Passmann



Altenoythe. Ein Schwein wurde nicht auf dem Schlachtefest des Heimatvereins Altenoythe am Samstagabend im Dorfgemeinschaftshaus geopfert. Aber die mehr als 120 hungrigen Gäste brauchten an diesem Abend auch nicht auf Schweinfleisch verzichten. Bei der „Schlacht am Büfett“ servierten Koch Ludger Oltmann und sein Team den Gästen unter anderem Delikatessen vom Borstenvieh. Das war eine gute Grundlage und anschließend kräftig zu feiern und das Tanzbein zu schwingen.



Anlass des Schlachtefestes unter dem Motto „Äten un Drinken holt Liev un Säle tauhoope – bäter at ein iesern Band" war das 30-jährige Bestehen des Heimatvereins.