AMG unterzieht sich einer „Schönheits-OP“

Schmales AMG-Foyer: Die Mensa soll deutlich größer werden. In Zukunft essen dort auch Marienschüler. Foto: Heiner Stix

Von Julius Höffmann



Friesoythe.Der Chef wagt den Ausflug in die Kosmetik und spricht von einer „kompletten Schönheits-OP“. Als Patient legt sich das Albertus-Magnus-Gymnasium unters Messer, um nach zahlreichen Modernisierungsmaßnahmen im neuen Glanz zu erstrahlen. Die Freude über das Bauvorhaben, das auch eine spürbare Vergrößerung des Mensabereiches vorsieht, ist Oberstudiendirektor Peter Stelter im MT-Gespräch anzumerken: „Wir gehen in Sieben-Meilen-Stiefeln voran und ich bin mit dem Ergebnis der Gespräche und Vorplanungen sehr zufrieden“, betont der AMG-Chef wenige Monate vor dem Eingriff. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 29. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.