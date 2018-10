Schläge mit Gürtel: Urteil abgemildert

Symbolfoto: dpa

Friesoythe (ma). Wegen vorsätzlicher Körperverletzung hat das Oldenburger Landgericht am Freitag einen 33-Jährigenaus Friesoythe zu sieben Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Damit schwächte die Berufungskammer ein früheres Urteil des Cloppenburger Amtsgerichtes ab. Das hatte den Angeklagten in einem ersten Prozess in der Sache noch wegen „gefährlicher“ Körperverletzung zu neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Den Gürtel hatte der Cloppenburger Richter als gefährliches Werkzeug eingestuft.

Das Oldenburger Landgericht sah das am Freitag nicht so. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe 27. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.