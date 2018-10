Schüler pflanzen 500 „Tulpen für Brot“

Fleißig: Unter den Augen von Sachkundelehrerin Sandra Wilgen, Rektorin Sabine Rolfes sowie Antonius Rolf-Wittlake und Michael Pennicke (von links) vom RSC pflanzten die Erstklässler die ersten Zwiebeln. Foto: Wimberg

Thüle (cl). Die Erstklässler der Grundschule Thüle haben am Freitag Tulpen gepflanzt, zumindest sollen es welche werden. Dass die Kinder das konnten, verdanken sie dem Radsportclub (RSC), der ein großes Hochbeet sponserte. Mit dem Pflanzen der Frühblüher nehmen die Thüler Grundschüler an der Aktion der Welthungerhilfe „Tulpen für Brot“ teil. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 27. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

