Europäischer Gedanke wird zur Normalität

Erinnerung: Jedes Jahr stellen Schüler und Lehrer der beiden Schulen ein Eisenkreuz mit Jahreszahl vor dem Gymnasium Nr. 3 in Swiebodzin auf, um die Kontinuität des Schüleraustausches zu dokumentieren. Foto: Oberschule Altenoythe

Von Heiner Stix



Altenoythe/Swiebodzin. „Der Abschied in Swiebodzin ist uns richtig schwer gefallen“, erzählt Greta Bunning. Eine Woche lang war die 14-Jährige gemeinsam mit elf anderen Schülern der Heinrich-von-Oytha-Oberschule (HvO) zu Besuch in Frieoythes polnischer Partnerstadt. Bereits im September waren zwölf polnische Schüler zu Gast in Altenoythe, der Gegenbesuch sollte jetzt die Kontakte und das gegenseitige Verständnis vertiefen. „Der europäische Gedanke wird für die Schüler durch den Austausch zur Normalität.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 25. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.