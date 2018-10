Wibef wird auf den Prüfstand gestellt

Sorgenkind: Für den Betrieb des Aquaferrums ist künftig allein die Wibef zuständig. Ob die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Friesoythe selbst sinnvoll sind oder besser aufgelöst werden sollten, wird jetzt geprüft. Foto: Stadt Friesoythe

Von Heiner Stix



Friesoythe. Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Stadt Friesoythe (Wibef) lässt überprüfen, ob die Konstruktion der Wibef als privatrechtliche Tochter der Stadt die erhofften finanziellen und organisatorischen Vorteile bringt. Einem entsprechenden Antrag der SPD-Stadtratsfraktion stimmte die Versammlung, die mit dem Stadtrat personenidentisch ist, am Montagabend einstimmig zu.



Nach Ansicht der SPD ist das Konstrukt „wenig effizient, teuer und intransparent“, sagte SPD-Fraktionsvorsitzende Renate Geuter bei der Begründung des Antrags. Projekte und Maßnahmen seien nicht günstiger, sondern eher teurer geworden, außerdem leiste man sich unnötige Doppelstrukturen. Die Verwaltung solle prüfen, welche Auswirkungen eine Auflösung der Wibef und ihre Integration in die Finanz- und Gremien-

