Bewährung mit Eisenrohr verspielt

Symbolfoto: Bänsch

Friesoythe/Cloppenburg (ma) . Wegen Diebstahls geringwertiger Sachen hat das Jugendgericht des Cloppenburger Amtsgerichtes am Dienstag einen 20-jährigen Heranwachsenden aus Friesoythe nach dem Jugendrecht zu einem dreiwöchigen Dauerarrest verurteilt. Gegen den zwei Jahre älteren Bruder verhängte das Gericht nach dem Erwachsenenrecht eine Gefängnisstrafe von einem Monat.



Beide Angeklagten sind erheblich einschlägig vorbestraft. Als sie das letzte Mal noch mit einer Bewährungsstrafe davonkamen, wurde ihnen in aller Deutlichkeit gesagt, dass nichts mehr passieren dürfe. Doch sie stahlen ein kleines Eisenrohr von einer Baustelle und wurden erwischt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 24. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.