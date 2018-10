Zwei Leichtverletzte bei morgendlichem Unfall

Foto: Stix

Friesoythe (hsx). Bei einem Verkehrsunfall im morgendlichen Berufsverkehr wurden am Montagmorgen zwei Personen leicht verletzt. Ein aus Bösel Richtung Friesoythe fahrender VW Passat kam gegen 6.45 Uhr auf der Böseler Straße an der Einmündung der Blauen Straße bei einem Bremsmanöver ins Schleudern. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Straße ab und landete im Graben. Der 19-jährige Fahrer und die 24-jährige Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An dem Passat entstand nach Angaben der Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden. Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt. Wegen der Bergungsarbeiten war die Böseler Straße rund 45 Minuten lang nur einspurig befahrbar. Zeitweise musste der Verkehr komplett angehalten werden, die Fahrzeuge stauten sich in beiden Richtungen auf einer Länge von mehreren hundert Metern.