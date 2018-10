„Prachtexemplar und Publikumsliebling“

In Kauflaune: Besucher und Beschicker freuen sich über gute Geschäfte auf den Altenoyther Bauernmarkt. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Altenoythe. Der Altenoyther Bauernmarkt hat sich erneut von seiner besten Seite gezeigt und lockte die Massen rund um das Dorfgemeinschaftshaus. Er hatte die Seiten gewechselt: Als MT-Redakteur begleitete

Julius Höffmann die Veranstaltung schon viele Jahre, am Sonntag stand er als Schirmherr auf der Bühne, der das Event offiziell eröffnete und auch noch mal an die Anfänge erinnerte. „Die Taschen waren leer, aber die Herzen voll für die Gestaltung eines Schaufensters mit Produkten der regionalen Landwirtschaft“, betonte Höffmann, seit zwei Jahren MT-Chefredakteur und Verlagsleiter. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 22. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

