Reißender Wolf kommt ganz reizend daher

Leicht entflammt: Rotkäppchen „Dorothea hast sich in Wolf „Grimm“ verliebt. Foto: Ludger Bickschlag

Von Ludger Bickschlag.



Friesoythe. Einfach märchenhaft ging es jetzt im Friesoyther Kulturzentrum zu. Die Besucher erlebten dort das Musical „Grimm - Die wirklich wahre Geschichte von Rotkäppchen und ihrem Wolf“. „Wir haben hier in Friesoythe professionelle Schauspieler, die selten so nah am Publikum sind“, sagt Regisseurin Enke Eisenberg. Das Kulturzentrum Alte Wassermühle mit seiner Strahlkraft „ist schon etwas ganz Besonderes für uns“, weiß Eisenberg, die mit dem Ensemble der Oper an der Leine aus Hannover seit fast zwei Jahren durch Deutschland tourt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 22. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.