Unbekannter sabotiert Autos in Friesoythe

Symbolfoto: Hermes

Friesoythe (mab). Ein Unbekannter hat offenbar in der Nacht zu Freitag die Radmuttern von zwei Autos in Friesoythe gelöst. Das hat die Polizei am Samstag mitgeteilt. Zu schlimmen Unfällen ist es offenbar nur deshalb nicht gekommen, weil die betroffenen Besitzer der Autos die Sabotage rechtzeitig bemerkt hatten. Wie die Polizei mitteilte, waren die Autos - ein VW Polo und ein Audi A6 - auf dem Hof eines Wohnhauses an der Kreisstraße in Kampe abgestellt. Nach ersten Erkenntnissen muss der Täter zwischen Donnerstag, 14 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, die Radmuttern gelöst haben. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugenhinweise werden unter 04491/93160 entgegen genommen.



Der Vorfall weckt bei den Friesoythern böse Erinnerungen. Denn in der Vergangenheit hat es regelrechte Serien derartiger Sabotageakte in der Stadt gegeben - zuletzt vor gut einem Jahr. Über Monate wurden immer wieder parkende Autos in Friesoythe manipuliert. Bislang wurde zum Glück niemand verletzt. Teilweise bemerkten die Autofahrer erst nach dem Losfahren, dass etwas nicht mit den Rädern stimmt - zum Beispiel, weil sich das Auto nur schwammig steuern ließ. Im Mai 2017 löste sich bei einem Cloppenburger während der Fahrt ein Reifen und verkeilte sich im Radkasten. Für überregionales Aufsehen sorgte eine Sabotage-Serie im Jahr 2014: Damals wurden gezielt Rettungsfahrzeuge und die privaten Autos von Sanitätern auf den Parkplatz von Rettungswachen in den Landkreisen Cloppenburg und Oldenburg sabotiert. Der Täter wurde nie gefasst.