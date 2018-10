Kulturförderung wird vereinheitlicht

Foto: MT-Archiv

Friesoythe (hsx). Neben Musikvereinen sollen künftig auch Gesangvereine einheitliche Zuschüsse erhalten. Musikvereine bekommen jährlich 1500 Euro, Gesangvereine und Chöre, bei denen die Anschaffung von Instrumenten entfällt, erhalten 750 Euro im Jahr. Das beschloss der Ausschuss für Jugend, Sport, Kultur und Freizeit in seiner Sitzung am Mittwochabend. Vorausgegangen war ein Antrag des Gemischten Chors Cäcilia aus Markhausen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 20. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

