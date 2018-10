Tobas Tränen schnell wieder getrocknet

Bei ihnen ist Toba in guten Händen: Die Oberärzte Dr. Gabriele Schmitz, Dr. Stephan Amelung und Babak Shojaie (von links) begleiten das kleine Mädchen medizinisch. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Friesoythe. Toba wischt sich die Tränen aus dem Gesicht und kann schon wieder ein bisschen lächeln. Gerade wurde ihr rechtes Bein neu verbunden. Nicht ganz so angenehm für die Achtjährige. Doch Babak Shojaie muntert sie auf und kann si e beruhigen. Dass der Chirurg ihre Sprache spricht, sorgt für Vertrautheit und die Traurigkeit ist beim kleinen Mädchen schnell wieder verflogen. „Sehr tapfer“, loben auch Dr. Gabriele Schmitz und Dr. Stephan Amelung ihre junge Patientin aus Afghanistan, die zurzeit über das MT-Friedensbett im Friesoyther St.-Marien-Hospital behandelt wird.



Toba leidet seit Monaten unter einer Knochenentzündung. Auf dem Röntgenbild ist die bakterielle Infektion auch für den Laien deutlich zu erkennen. In ihrer Heimat war sie zwar bei einem Arzt, doch der konnte ihr nicht helfen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 20. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

