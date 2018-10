Überraschendes Votum für die Burgwiese

Verwaltungsvorschlag: So könnte nach der Vorstellung der Stadt die neue Kita auf der Burgwiese untergebracht werden. Im hinteren Teil wären noch rund 5000 Quadratmeter für einen „Bolzplatz“ frei. Grafik: Stadt Friesoythe

Von Heiner Stix

Friesoythe. Der Standort für die neue städtische Kindertagesstätte bleibt weiter heftig umstritten. In der Sitzung des Ausschusses für Jugend, Sport, Kultur und Freizeit haderte die CDU/FDP-Fraktion erkennbar mit der von der Stadtverwaltung favorisierten Burgwiese (Soestenplatz), konnte sich indes auch nicht zu einem klaren Bekenntnis für einen anderen Standort durchringen.



Dass am Ende doch der Beschlussvorschlag der Stadtverwaltung mit sechs zu fünf Stimmen bei einer Enthaltung verabschiedet wurde, lag an den überraschenden Voten von Andreas Tameling (FDP) und Silke Diekhaus (CDU). Tameling stimmte mit der SPD-Fraktion dafür, die Verwaltung mit der Planung einer Kita auf der Burgwiese zu beauftragen, Diekhaus enthielt sich der Stimme. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 19. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.