Projektwoche mit großer Bandbreite

Auf dem Programm stand auch die Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus

Für die Pausen: Insgesamt 17 Schüler der Jahrgänge neun und zehn bauten im Rahmen der Projektwoche vier stabile Bank-Tisch-Kombinationen für den Pausenhof. Die Lehrer Martin Südbeck (rechts) und Stefan Schütte (3. von rechts) legten mit Hand an. Foto: hsx

Von heiner Stix



Friesoythe. In einer einzigen Projektwoche kann eine Schule wie die Heinrich-von-Otha-Oberschule in Altenoythe eine ganze Menge auf die Beine stellen. Neben dem großen Zirkusprojekt für die Schüler der Klassen fünf bis acht (MT berichtete), nahmen sich die Schüler noch drei andere Aufgaben vor, die nach einigen ergänzenden Arbeiten jetzt abgeschlossen sind: Neue Bänke für außen, neue Schilder für innen und vor allem das gemeinsame Bekenntnis gegen Rassismus. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 17. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.