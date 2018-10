Neue Freunde und Verwandte gefunden

Gehlenberger touren durch die USA

Zwischenstopp: Die Reisegruppe vor der Blumenuhr in Niagara on the Lakes. Die grünen Schirmmützen der Herren und die grünen Schals der Damen dienten auf der Reise als Erkennungszeichen. Foto: Schützenverein Gehlenberg

Von Heiner Stix



Gehlenberg. Zwei Schützenfahrten hatten Rolf Behnen, der 1. Vorsitzende des Gehlenberger Schützenvereins, und Vorstandsmitglied Norbert Schade schon organisiert. Eine stand noch aus. Und die sollte, beschlossen die beiden 2016, in die USA gehen.



Die Idee dazu hatte ihnen Dave Abeln aus Fort Wright in Kentucky geliefert. Er hat entfernte verwandtschaftliche Beziehungen zu Gehlenberg, war 2005 zum ersten Mal dort und lud 2016 ein paar Vorstandsmitglieder des Schützenvereins in seine Heimatstadt ein.

