Motorradfahrerin lebensgefährlich verletzt

Symbolfoto: Bänsch

Friesoythe (her). Drei Verletzte sind die Folge eines schweren Verkehrsunfalles am Samstagnachmittag in Friesoythe. Wie die Polizei mitteilt, war eine 39-jährige Frau aus Haselünne mit ihrem Motorrad auf der Neuscharreler Straße in Richtung Friesoythe unterwegs, direkt hinter ihr fuhr ihr 36-jähriger Ehemann, ebenfalls mit einem Motorrad.



Ausgangs einer Rechtskurve geriet die Frau auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem ihr Auto einer 41-jährigen Böselerin. Ihr Ehemann konnte nicht mehr bremsen und prallte schließlich mit den Fahrzeugen zusammen.



Durch den Zusammenstoß wurden der 36-Jährige und die in ihrem Wagen eingeklemmte Böselerin schwer verletzt, sie wurden per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Kradfahrerin wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Meppen geflogen.



An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Vor Ort war ein Großaufgebot an Rettungsdiensten, Feuerwehr und Polizei. Diese wurden in ihrer Arbeit durch zufällig oder bewusst eintreffende Schaulustige behindert, die bis zur direkten Unglücksstelle vordringen wollten.