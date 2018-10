Matrix soll Entscheidung erleichtern

Aquaferrum: Den Saunabereich als Teil der neuen Kita lehnte die CDU/FDP-Fraktion jedoch ab. Foto: Martin Pille

Von Heiner Stix



Friesoythe. Zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen steht der Standort einer neuen städtischen Kindertagesstätte auf der Tagesordnung einer öffentlichen Sitzung der Ratsgremien. Nachdem der Verwaltungsvorschlag, eine Kita am Aquaferrum zu bauen, sowohl im Jugendausschuss am 3. September als auch im Stadtrat am 12. September abgelehnt worden war, geht die Suche nach einem Standort am kommenden Mittwoch, 17. Oktober, im Jugendausschuss in eine neue Runde.