„Euro 2024 ist große Chance“

Sieht die EM 2024 als große Chance: Der gebürtige Friesoyther und stellvertretende Generalsekretär des Deutschen Fußball-Bundes, Ralf Köttker (links). Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Von Ludger Bickschlag



Friesoythe. Wenn Pressekonferenzen des Deutschen Fußball-Bundes im Fernsehen übertragen werden, ist er oft mit dabei. Den gebürtigen Friesoyther und ehemaligen Jugendfußballer beim SV Hilkenbrook, Ralf Köttker, haben wir in der DFB-Zentrale in Frankfurt interviewt.



Herr Köttker, haben Sie heimatliche „Fußballspuren“?

Ich habe beim SV Hilkenbrook in der E-Jugend mit dem Fußball angefangen, war von der D-Jugend bis zur 1. Herren Mittelstürmer. Ich war kein Miro Klose, aber habe es immerhin in die Vereinschronik geschafft, weil ich mal in einer Saison 50 Tore geschossen habe.