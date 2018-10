Eine Geschichte vom ausgegrenzt sein

Fetzig, groovig und sozialkritisch: Oper an der Leine gastiert mit der wahren Geschichte vom Rotkäppchen im Forum

Keine Angst vor dem bösen Wolf: Rotkäppchen entdeckt, dass der Wolf eigentlich ein ganz patenter Kerl ist. Im Dorf will man davon allerdings nichts wissen und hält lieber an den gelernten Vorurteilen fest. Foto: Oper an der Leine

Von heiner Stix



Friesoythe. Die Großmutter wird schon mal nicht gefressen. Und auch sonst hat „Grimm. Die wirklich wahre Geschichte von Rotkäppchen und ihrem Wolf“ kaum etwas mit dem Märchen vom Rotkäppchen und dem bösen Wolf zu tun. „Unser Grimm ist kein Märchen“, sagt Tilmann Birschel, der bei der Oper an der Leine in Hannover die Produktionsleitung des Stückes hat und am 19. Oktober im Forum am Hansaplatz auch selbst auf der Bühne steht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 11. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

10.10.2018 | „Die nehmen uns die technische Arbeit ab“