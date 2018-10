Bewegung in der Friesoyther Innenstadt

Neuer Aldi-Markt öffnet am 15. November

Leckereien: Im linken Teil des Pancratz-Hauses eröffnet am 1. November ein Laden mit regionalen Delikatessen. Foto: Stix

Von Heiner Stix



Friesoythe. Es tut sich etwas in der Innenstadt: Unter anderem plant Maria Rolfes die Eröffnung ihres Delikatessengeschäfts im Pancratzhaus (Kirchstraße) für den 1. November. „Wenn alles glatt geht“, sagt sie, denn noch suche sie eine Mitarbeiterin für den Verkauf. Angeboten werden in der Friesoyther Filiale des Hümmliger Hofladens in Sögel dann unter anderem handgemachte Öle, Senfkreationen, Fruchtaufstriche und Honigprodukte, Natursäfte, Edelliköre und Brände. „Alles handwerklich in der Region hergestellt“, betont Rolfes. „Da ist keine Fabrikware dabei.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 9. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

