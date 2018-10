Mit Kostümen und Gesang dem Idol so nahe

„QueenMania“ spielen in Friesoythe

Sehr nah am Original: „QueenMania“ spielt in Friesoythe. Foto: Stefano Boscaro

Friesoythe (mt). „The show must go on“: Unter diesem legendären Motto tourt „QueenMania“ mit Frontmann Sonny Ensabella ab November erneut durch Deutschland. Die Show ist am Freitag, 2. November, im Forum am Hansaplatz in Friesoythe zu sehen. Beginn ist um 20 Uhr. Damit setzen die vier italienischen Künstler ihre seit Jahren europaweit erfolgreiche Show „Forever Queen“ mit ihrer Hommage an den Ausnahmekünstler Freddie Mercury fort. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 9. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.