Fahrschulwagen wird in Unfall verwickelt

Symbolfoto: dpa

Mittelsten Thüle (mab). Bei einem Unfall in Mittelsten Thüle sind drei Fahrzeuge - darunter ein Fahrschulauto - verwickelt gewesen. Dabei entstand am Samstag erheblicher Sachschaden, verletzt wurde aber zum Glück niemand.



Wie die Polizei Friesoythe am Sonntag mitteilte, passierte der Unfall am Samstagvormittag auf dem Garreler Weg: Hinter dem 17-jährigen Fahrschüler aus Friesoythe fuhren ein 25-Jähriger aus Geldern und ein 72-Jähriger aus Münster. Der Rentner entschloss sich dann offenbar, die beiden vor ihm fahrenden Autos zu überholen. Als er sich bereits neben dem Wagen des 25-Jährigen aus Geldern befand, lenkte dieser sein Auto nun ebenfalls zum Überholen des Fahrschulwagens nach links auf die Gegenfahrbahn. Dabei stieß er mit seinem linken Kotflügel gegen das Auto des 72-Jährigen.



Der 72-Jährige verlor die Kontrolle über sein Auto, das nun ins Schleudern geriet und gegen die linke Seite des Fahrschulautos prallte. Der Wagen des 25-Jährigen schleuderte nach rechts von der Straße und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrschüler und -lehrer konnten den Wagen noch auf der Straße stoppen. Die Polizei geht davon aus, dass nur durch die relativ geringen Geschwindigkeiten aller Fahrzeuge niemand verletzt wurde. Der Unfallschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.

Nächster Artikel aus Friesoythe:

07.10.2018 | Richtfest läuft völlig aus dem Ruder