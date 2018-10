Richtfest läuft völlig aus dem Ruder

Symbolfoto: dpa

Gehlenberg (mab). Ein böses Ende hat ein Richtfest in Gehlenberg genommen. Wie die Friesoyther Polizei am Sonntag mitteilte, wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die genauen Umstände sind noch unklar, weil die Beteiligten widersprüchliche Angaben machen.



Gegen 1.50 Uhr wurde die Polizei zu dem Richtfest an der Schückingstraße gerufen. Zuvor hatte es offenbar einen Streit zwischen einem Ehepaar aus Gehlenberg und einem 27-Jährigen aus Neulorup gegeben, der sich immer weiter hochschaukelte. Am Ende soll der Neuloruper zu einer Flasche gegriffen haben und dem 28-jährigen Ehemann auf den Kopf geschlagen haben. Dabei wurde er wie seine gleichaltrige Ehefrau leicht verletzt.