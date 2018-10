Perspektiven für das Aquaferrum

Potenzialfläche: Nach Vorstellungen der CDU/FDP-Ratsfraktion könnte ein Naturbecken im Außenbereich des Aquaferrum dazu beitragen, die Einnahmen des Aquaferrum zu steigern. Foto: Martin Pille

Von Heiner Stix



Friesoythe. Die Wirtschaftsbetriebe Stadt Friesoythe GmbH (Wibef), eine 100-prozentige Tochter der Stadt, schreibt kontinuierlich rote Zahlen und hängt am Tropf der Stadt. Allein für den Betrieb des Aquaferrums ist jedes Jahr eine Finanzspritze von bis zu einer Million Euro aus dem städtischen Haushalt erforderlich.



Jetzt zeichnen sich erste Schritte ab, mit denen die Finanzsituation des Allwetterbades verbessert werden könnte. „Wir führen derzeit intensive Gespräche mit dem Investor“, sagt Wibef-Geschäftsführerin Heidrun Hamjediers auf Nachfrage der MT. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 6. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

