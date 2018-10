Gesucht: Neuer Standort für SkF-Lädchen

Viel zu klein: Gemeinsam mit den anderen ehrenamtlichen Helfern suchen (von links) Mechthild Meerjans, Irmgard Schüer, Annemarie Beer und Ulrike Geduhn größere Räume für das SkF-Lädchen. Foto: hsx

Von Heiner Stix



Friesoythe. Eng ist es im SkF-Lädchen im Hinterhaus der Bahnhofstraße 15. Dicht an dicht stehen die Kleiderständer, wer zu den Regalen mit dem Spielzeug will, muss sich an Kinderbekleidung vorbeizwängen. Auch bei den Schuhen ist kaum ein Durchkommen. „Wir müssen uns vergrößern“, sagt Mechthild Meerjans, die zusammen mit 29 weiteren Damen und sechs Männern in ehrenamtlicher Arbeit das Lädchen am Laufen hält. „Alles wächst.“ Das SkF-Team sucht deshalb schon seit einiger Zeit einen Verkaufsraum von mehr als 100 Quadratmetern sowie zusätzliche Sozial- und Lagerräume. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 6. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.